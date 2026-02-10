Le Olimpiadi di Milano-Cortina portano ancora una volta il sorriso in casa Italia. Stefania Costantini e Amos Mosaner hanno conquistato il bronzo nel doppio misto del curling, regalando una medaglia importante e dimostrando carattere e determinazione in un torneo difficile. La coppia italiana ha affrontato le sfide con calma, arrivando fino a questo risultato che fa felici tifosi e appassionati.

Non tremano, non cedono. Stefania Costantini e Amos Mosaner sono le stelle bronzo che brillano nel cielo delle Olimpiadi 2026. E’ spettacolo tricolore contro la Gran Bretagna in quel del Cortina Curling Olympic Stadium. L’Italia si conferma sul podio olimpico doppio misto, battendo l’Union Jack 5-3 e mettendosi al collo un bronzo dal peso specifico importantissimo. E’ l’11esima medaglia per gli azzurri in questi Giochi invernali, la settima di bronzo e per la seconda edizione di fila si aggiudica ancora il podio di doppio misto. L’Italia del curling si conferma così ai massimi livelli, dominando la finale e giocando forse il miglior curling del suo torneo proprio nella partita che vale un posto sul podio a Cinque cerchi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Olimpiadi, è Costantini-Mosaner show: bronzo Italia nel doppio misto del curling

Approfondimenti su Costantini Mosaner

#Milan-Cortina 2026 || Amos Mosaner e Stefania Costantini portano a casa il bronzo nel curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Questa sera si disputa la finale per il bronzo nel curling doppio misto alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Costantini Mosaner

Argomenti discussi: Constantini-Mosaner tra sport e vita privata: chi sono i due azzurri del curling; Stefania Constantini e Amos Mosaner: chi sono i protagonisti del curling italiano alle Olimpiadi; Olimpiadi Milano-Cortina 2026: la coppia Costantini-Mosaner battono gli USA e passano da secondi nel girone; Curling, nel doppio misto l'Italia di Constantini e Mosaner batte la Svizzera e l'Estonia.

Constantini e Mosaner, quei passi alla Michael Jackson e il bronzo che fa esplodere di gioia lo stadioDopo il sogno svanito del bis olimpico il pubblico di Cortina li ha sorretti, accompagnati, incitati a squarciagola. Come se ne avesse intuito il disagio interiore ... sport.quotidiano.net

Constantini e Mosaner, il fuoco olimpico arde nei cuori: bronzo nel curling, conferma sul podioL'Italia ha conquistato la medaglia di bronzo nel torneo di curling doppio misto alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, sconfiggendo la Gran ... oasport.it

Spaziali Constantini e Mosaner: dopo l’oro di Pechino, la coppia azzurra del doppio misto conquista un bronzo a Cortina L’Italia torna a festeggiare nel curling grazie alla coppia Mosaner-Costantini. A Cortina, in casa nostra, il duo azzurro vince una grand - facebook.com facebook

tutto qui, tutta l’Italia con Stefania Costantini e Amos Mosaner. Sono stati 6 giorni magnifici! Bravi ragazzi #olimpiadiinvernali2026 #curling x.com