Olimpiadi | Bormio e Anterselva nel segno dell’Italia sci alpino e biathlon in vetrina

Questa mattina, le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 si sono accese con le gare di sci alpino a Bormio e di biathlon ad Anterselva. Gli italiani sono scesi in pista e in pista si sono fatti notare, portando a casa risultati importanti. La giornata si è rivelata un vero banco di prova, con gli atleti nazionali che hanno dato il massimo per conquistare medaglie e onorare il tricolore.

Azzurri all'Attacco: Una Giornata di Battaglie sulle Neve Olimpiche. Le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 entrano nel vivo di una giornata cruciale, l'11 febbraio, con un programma denso di competizioni che vedono gli atleti italiani impegnati su diversi fronti. Dallo sci alpino al biathlon, passando per lo slittino e l'hockey su ghiaccio, l'attenzione è massima e le aspettative alte per la squadra azzurra. La giornata si preannuncia ricca di emozioni e momenti di grande sport, con un calendario che promette spettacolo e risultati significativi. Il cuore pulsante delle competizioni si concentrerà inizialmente a Bormio, dove si disputerà la gara di supergigante maschile.

