Oggi alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, l’Italia torna protagonista con il debutto di Arianna Fontana. La pattinatrice si presenta in pista con l’obiettivo di conquistare una medaglia, dopo un lunedì senza successi. Insieme a lei, torna in gara anche Goggia, pronta a scendere in pista e a lottare per un risultato importante. La giornata si prospetta piena di emozioni e di attese per gli italiani.

Oggi, martedì 10 febbraio, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, giornata importante per l’Italia dopo il lunedì senza medaglie. C’è infatti attesa per il debutto olimpico di Arianna Fontana nello Short Track 500 metri. Torna anche a gareggiare Sofia Goggia nella combinata a squadre donne, dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nella discesa libera. Attesa anche per la finale per il bronzo nel Curling doppio misto, con Mosaner e Constantini. QUI IL PROGRAMMA COMPLETO DI OGGI IL MEDAGLIERE DELL’ITALIA READY. STEADY. GOOO! Fourth day of the Games!? Which event are you most looking forward to watching? #MilanoCortina2026 #Olympics pic. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Olimpiadi 2026, oggi il debutto di Arianna Fontana. Torna in gara anche Goggia – La diretta

Oggi le Olimpiadi di Milano-Cortina arrivano in tv con le prime gare.

Arianna Fontana, Sofia Goggia e altri talenti lombardi si preparano alle Olimpiadi di Milano Cortina, portando con sé una forte tradizione sportiva.

