OLIMPIADI 2026 MARTEDÌ 10 FEBBRAIO | PROGRAMMA E ITALIANI IN GARA

Martedì 10 febbraio, le Olimpiadi di Milano e Cortina entrano nel vivo. Oggi sono in programma diverse competizioni e gli italiani sono pronti a dare battaglia. BubinoBlog segue tutto in diretta, aggiornando sugli eventi e sui risultati delle nostre squadre.

BubinoBlog segue le Olimpiadi di Milano e Cortina 2026 con un liveblogging giorno per giorno per commentare insieme le varie discipline e gli italiani in gara. Olimpiadi 2026, italiani in gara oggi martedì 10 febbraio Programma completo ore 09:15 Sci di fondo – Sprint donne, qualificazione: Federica Cassol, Iris De Martin Pinter, Caterina Ganz, Nicole Monsorno ore 09:15 Sci di fondo – Sprint uomini, qualificazione: Elia Barp, Simone Daprà, Simone Mocellini, Federico Pellegrino ore 10:30 Sci alpino – Combinata a squadre donne, discesa libera: Nicol Delago, Nadia Delago, Sofia Goggia, Laura Pirovano ore 10:30 Short track – 500m donne, batterie: Chiara Betti, Arianna Fontana, Arianna Sighel ore 11:08 Short track – 1000m uomini, batterie: Thomas Nadalini, Pietro Sighel, Luca Spechenhauser ore 11:45 Sci di fondo – Sprint donne, quarti di finale: ev.

