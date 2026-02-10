Olimpiadi 2026 lanciate anche le FantaOlimpiadi | il gioco per i tifosi però ha un problema

Le FantaOlimpiadi, il gioco dedicato alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, hanno aperto le iscrizioni. Creato come il FantaSanremo, permette ai tifosi di mettere in campo le proprie scelte di atleti e competere tra loro. Tuttavia, alcuni utenti hanno già sollevato problemi tecnici e dubbi sulla validità delle regole. Per ora, l’obiettivo è coinvolgere gli appassionati, ma il successo dipenderà anche dalla capacità di risolvere questi primi intoppi.

Le FantaOlimpiadi sono il gioco dedicato alle Olimpiadi: è creato sulla linea del FantaSanremo e di altri Fantasy Game che stiamo vedendo nascere in questi anni. A qualche giorno dall'apertura dei giochi però il seguito non sembra altissimo.

