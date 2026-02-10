Okinawa perde la corona della longevità dopo oltre 35 anni. L’isola dei centenari si trova ora dietro altre regioni del Giappone e del mondo. La causa principale sembra essere l’aumento di fast food e uno stile di vita meno legato alla comunità. La tradizione di lunga vita, che un tempo caratterizzava Okinawa, sta scomparendo lentamente. Ora gli anziani vivono meno e l’isola si confronta con un calo di speranza di vita.

Okinawa ha perso la sua corona di longevità. Per decenni è stata studiata come modello: un posto dove si viveva a lungo mangiando in modo semplice, muovendosi, coltivando relazioni. Una delle cinque "zone blu" del pianeta. Ma oggi i numeri raccontano un'altra storia. E un declino. Nel 1985 gli uomini dell'isola erano al vertice in Giappone per aspettativa di vita, nel 2020 erano precipitati al 43esimo posto su 47 prefetture. Le donne, che tra il 1975 e il 2005 avevano conquistato il primo posto per sette volte, nel 2020 erano al 16esimo, fuori dalla top 10 per la prima volta nella storia delle rilevazioni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Okinawa perde la corona della longevità: cosa è cambiato nell'isola dei centenari

