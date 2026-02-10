OIimpiadi – Secondo oro dal ghiaccio | la staffetta mista di short track trionfa in finale – Sport

L’Italia conquista il secondo oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. La staffetta mista di short track ha vinto la finale sul ghiaccio del Forum di Assago, portando a casa una medaglia d’oro che fa salire il totale delle medaglie italiane a due. La squadra azzurra ha dimostrato grinta e velocità, facendo esplodere di gioia il pubblico presente.

Un trionfo italiano sul ghiaccio del Forum di Assago ha infiammato le Olimpiadi Milano Cortina 2026. La staffetta mista di short track ha conquistato la medaglia d'oro, portando a due il bottino italiano in questa edizione dei Giochi. Arianna Fontana, veterana della disciplina, ha arricchito il suo palmarès con la sua dodicesima medaglia olimpica, confermando il suo status di icona dello sport italiano. La competizione, svoltasi oggi, 10 febbraio 2026, al Forum di Assago, ha visto l'Italia dominare la finale della staffetta mista. Un risultato che premia un intero movimento e una tradizione di eccellenza nello short track.

