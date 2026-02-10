Occhio allo Stratwarming freddo artico e tanta pioggia in Toscana | c’è una data da segnare

In Toscana arriverà un’ondata di freddo intenso tra il 15 e il 16 febbraio. Si tratta dello “Stratwarming”, un evento che porta un calo drasticamente delle temperature e un aumento della pioggia. Le previsioni indicano che in quei giorni farà molto freddo, con il clima che si manterrà rigido per qualche tempo. Le autorità invitano a prepararsi e a tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo.

Firenze, 10 febbraio 2026 – C’è una data in cui farà davvero freddo, e lo farà per molto tempo. Da segnare sul calendario il 15 e il 16 febbraio quando si verificherà lo ‘ Stratwarming ’, un termine inglese che, tradotto nella nostra lingua significa, riscaldamento della stratosfera. Cos’è lo stratwarming. “Questo fenomeno – spiega il meteorologo Gordon Baldacci – è la conseguenza di un trasporto di calore dalla troposfera verso l'alto. Di solito sono le onde stazionarie risonanti a produrre i riscaldamenti. Infatti gli stratwarming sono spesso la conseguenza di quello che accade in troposfera”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

La Toscana si prepara a un febbraio ancora sotto il segno della pioggia e del freddo.

Secondo le previsioni di Mario Giuliacci, l’Italia si prepara a affrontare una nuova ondata di freddo, con l’arrivo di una significativa tempesta invernale.

