Occhi sui parametri zero | Çelik e Pellegrini nel mirino

Il Napoli punta ancora sui parametri zero e si muove per portare in azzurro Çelik e Pellegrini. La società ha già iniziato i primi contatti e pensa a un futuro senza dover spendere cifre importanti. I giocatori sono nel mirino, pronti a diventare nuovi tasselli della squadra. Nei prossimi giorni, si attendono sviluppi concreti.

Il Napoli guarda avanti e pianifica il futuro muovendosi anche su un terreno sempre più strategico: quello dei parametri zero. Tra le situazioni monitorate con attenzione c’è l’asse che porta a Roma, dove alcuni dossier rischiano di trasformarsi in occasioni di mercato appetibili. A fare il punto è Nicolò Schira, intervenuto sul proprio canale YouTube, delineando uno scenario che coinvolge più club e diverse big della Serie A. “La Roma ha il problema Çelik, il terzino turco che vuole un triennale o quadriennale da 4 milioni a stagione. La Roma gli ha offerto un triennale da 2,8: no del turco al rinnovo. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net © Forzazzurri.net - Occhi sui parametri zero: Çelik e Pellegrini nel mirino Approfondimenti su Çelik Pellegrini Juventus, piano parametri zero: assalto a Bernardo Silva, Senesi e Celik La Juventus ha messo nel mirino tre nomi importanti per rinforzare la squadra senza spendere soldi sul mercato. Juve, piano parametri zero: Senesi nel mirino, tramonta Icardi La Juventus sta già lavorando al mercato del 2026, puntando su rinforzi a parametro zero. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Çelik Pellegrini Argomenti discussi: La Juve pensa a Schlager, mediano 'filosofo' col contratto in scadenza; Mercato chiuso, ma si guarda già ai parametri zero per giugno: tutte le occasioni e le trattative in corso; Juventus, da Bernardo Silva a Icardi: occhi sui parametri zero; Schira annuncia: Napoli su due futuri parametri zero della Roma. Occhi sui parametri zero: Çelik e Pellegrini nel mirinoForzAzzurri.net - Occhi sui parametri zero: Çelik e Pellegrini nel mirino Il Napoli guarda avanti e pianifica il futuro muovendosi anche su un terreno sempre più ... forzazzurri.net Schira annuncia: Napoli su due futuri parametri zero della RomaIl Napoli sul mercato lavora al futuro e guarda anche al mercato degli svincolati, in modo particolare occhi in casa Roma. Ne parla sul suo canale Youtube il giornalista Nicolò Schira: ... tuttonapoli.net #Juventus: occhi puntati sui parametri zero per il mercato estivo - Bernardo Silva - Marcos Senesi - Oscar Mingueza - Xaver Schlager - Franck Kessié JEBRA TV facebook

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.