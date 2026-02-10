OA Sport si scusa con i lettori

OA Sport si scusa con i lettori per alcuni disservizi avvenuti oggi, martedì 10 febbraio. La redazione ammette gli errori e promette di migliorare. Nessuna comunicazione era prevista, ma i problemi tecnici hanno causato confusione tra gli utenti.

Cari amici di OA Sport, desideriamo scusarci con tutti voi lettori per alcuni disservizi avvenuti nella giornata di oggi, martedì 10 febbraio. A causa di problemi tecnici, in taluni momenti non ci è stato possibile fornirvi l’offerta editoriale con la consueta puntualità, in particolare per le Dirette testuali. Anche in una situazione non semplice, tuttavia, abbiamo comunque lavorato alacremente e senza sosta per garantire uno standard il più possibile adeguato a quello cui siete abituati. Auspichiamo la vostra compresione. Grazie per l’affetto con cui ci seguite ogni giorno. Federico Militello. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - OA Sport si scusa con i lettori Approfondimenti su OA Sport Scuse Perché il pagellone 2025 di tutti gli sport non uscirà quest’anno su OA Il pagellone 2025 di tutti gli sport non verrà pubblicato quest’anno su OA Sport. Medagliere Olimpiadi Milano Cortina 2026: i pronostici di OA Sport. Italia da record di podi? #Milano-Cortina 2026 || Le Olimpiadi di Milano Cortina 2026 sono ormai alle porte. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Vannacci lascia la Lega di Salvini: cosa c’è dietro Futuro Nazionale | RUVIDO 258 Ultime notizie su OA Sport Scuse Argomenti discussi: LIVE Olimpiadi Milano Cortina 2026, liveblog 9 febbraio in DIRETTA: Guignard/Fabbri sono quinti a metà gara; LIVE Milano-Eczacibasi Istanbul 2-3, Champions League volley femminile 2026 in DIRETTA: vincono le turche, le lombarde lottano ma perdono la testa del girone.; LIVE Pattinaggio di figura, Rhythm dance Olimpiadi 2026 in DIRETTA: Guignard/Fabbri quinti! Cizeron/Fournier Beaudry vincono il primo round; Florian Schieder deluso: Non so il motivo per cui ho perso lo sci, mi scuso con Kastlunger. «Cosa fanno quelle persone, Lloyd» «Arrampicata sugli specchi, sir. Uno sport molto diffuso sulla montagna di responsabilità» «Le pareti sono liscissime! Ma come fanno» «Anni di allenamento ad appigliarsi a ogni scusa, sir» «E dove non ci sono le scuse - facebook.com facebook "Ho sbagliato e pagherò, chiederei scusa anche in ginocchio" ha detto più volte, con la testa piegata dal peso insostenibile della vergogna di questi giorni e il viso segnato dalle lacrime e stropicciato dalle poche ore di sonno, Salvatore. "Abbiamo compreso la x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.