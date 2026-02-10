Nuovo trattamento per i pazienti con colangiocarcinoma | la ricerca coordinata dall’Aoup

I medici dell’Aoup hanno presentato un nuovo trattamento per i pazienti con colangiocarcinoma. La ricerca, chiamata ‘ANITA’, ha appena ottenuto un grande passo avanti. I risultati sono stati pubblicati sul Journal of Hepatology, portando un’arma in più contro questa forma di tumore delle vie biliari.

Il Journal of Hepatology ha recentemente pubblicato i risultati di un’importante ricerca condotta dai medici dell’Oncologia dell’Aoup, denominata ‘ANITA’ (Actual management of biliary tract cancer: the ItaliAN CholangIocarcinoma DaTAset). Si tratta di uno studio osservazionale che ha valutato la.🔗 Leggi su Pisatoday.it

Un nuovo studio della GSK rivela che il trattamento belantamab può fare la differenza per chi soffre di mieloma multiplo.

