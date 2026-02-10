La Formula 1 si prepara a vivere un nuovo capitolo. Cadillac entra nel paddock come squadra ufficiale e nomina Hines come Chief Racing Officer. La casa automobilistica americana fa sul serio e cambia le carte in tavola nel mondo delle corse. Ora gli appassionati aspettano di vedere come questa mossa influenzerà il campionato.

Un nuovo assetto dirigenziale prende forma nel mondo della Formula 1 con l’ingresso di Cadillac nel paddock come squadra competitiva. A guidare l’evoluzione della casa americana è stato ufficialmente nominato Mark Hines, designato Chief Racing Officer, con l’obiettivo di definire una cultura di squadra chiara, efficace e orientata all’eccellenza sportiva. Mark Hines è entrato in carica nel contesto della stagione di debutto del team Cadillac in Formula 1, annuncio reso noto martedì 10 febbraio. Il suo arrivo era nell’aria sin dall’inizio dell’anno, dopo la sua decisione di lasciare lo staff di Lewis Hamilton per assumere nuove responsabilità. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Nuovo incarico in F1: Hines promosso a Chief Racing Officer di Cadillac

Approfondimenti su Hines Cadillac

Unilever annuncia un nuovo capitolo con la nomina di Leandro Barreto come nuovo Chief Marketing Officer, a partire dal primo gennaio.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Hines Cadillac

Argomenti discussi: Jenson Button entra in Aston Martin come Team Ambassador in vista della stagione 2026 di Formula 1; F1 2026 – Test Barcellona per capire le nuove vetture; Hamilton perde pezzi, è giallo sullo staff ma Angela Cullen resta. Rebus post Adami e spunta un nuovo Roscoe; F1 | Regole 2026, Leclerc: Dobbiamo massimizzare il nostro nuovo pacchetto.

F1 | Ferrari-Hamilton, critiche dall’Inghilterra: la questione ingegnere di pista non convinceGli inglesi non sono convinti della strategia adottata dalla Ferrari: Lewis Hamilton aspetta ancora il suo nuovo ingegnere di pista in F1. f1ingenerale.com

Hamilton perde pezzi, è giallo sullo staff ma Angela Cullen resta. Rebus post Adami e spunta un nuovo RoscoeCambiamenti per Hamilton: due collaboratori, Ella e Hynes laasciano l'incarico, resta Cullen e arriva anche un nuovo cane nella vita di Lewis ... sport.virgilio.it

Prema Racing, storica realtà del motorsport con sede a Vicenza, ha annunciato la nomina di Stephen Mitas come nuovo Chief Executive Officer e Team Principal. La scelta si inserisce in una strategia di continuità aziendale unita a una visione futura rivolta a c - facebook.com facebook

#F1 | I nuovi regolamenti 2026 toccano ogni area della vettura: vi raccontiamo assieme al Chief Designer di Racing Bulls le novità aerodinamiche e tecniche x.com