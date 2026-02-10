La Nuova Virtus Cesena perde anche contro la capolista Cavezzo. La squadra di casa subisce una sconfitta netta, 77-48, e rimane ferma a una sola vittoria nelle ultime 17 partite di serie B. La squadra ospite ha dominato dall'inizio, lasciando poche possibilità di rimonta alle virtussine.

Basket Cavezzo conquista la vittoria numero 16 su 17 partite disputate nel campionato di basket femminile di serie B, questa volta alle spese della Nuova Virtus Cesena, costretta ad arrendersi 77-48. Sotto per 20-8 a fine primo quarto, la squadra di Luca Chiadini ha il merito di provarci comunque, vincendo il secondo parziale per 17 a 16 per arrivare a metà gara sul 36-25, con Camilla Chiadini (foto) a trascinare le compagne realizzando 7 dei suoi 9 punti complessivi, tanti quanti ne realizzeranno anche Alessandra Cosaro e Veronica Marras, seguite da Maria Cristina Babini con 8, Ilaria Gori 6, Alice Giorgetti 5 e Sylla Salematou 2. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova Virtus ko con la capolista

Approfondimenti su Nuova Virtus Cesena

La Virtus Bologna affronta l'Hapoel Tel Aviv nella gara di Eurolega 2026 in diretta dalla Virtus Arena.

La Pianese si ferma contro la Vis Pesaro, interrompendo una serie positiva di nove risultati utili.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Serie D, la Nuova Igea Virtus si conferma in vetta alla classifica

Ultime notizie su Nuova Virtus Cesena

Argomenti discussi: La Nuova Virtus cade ancora; Eurolega, Virtus Bologna-Asvel 70-80: highlights; KO per Brescia in casa: la Virtus Bologna è prima in classifica; Germani, il primo ko al PalaLeonessa costa la vetta: vince Bologna.

Brescia ko, la Virtus Bologna si prende big match e primatoDopo il successo dell’andata, la Virtus Bologna si impone anche nel match di ritorno contro la Germani Brescia ... sportal.it

La Virtus vola con Morgan. Batte Brescia e l'aggancia in vettaDopo i due ko in Eurolega contro Asvel e Olympiacos, la Virtus torna a sorridere in campionato, agganciando la vetta della classifica. Sul campo della Germani Brescia, pur senza capitan Pajola, Bologn ... rainews.it

SERIE B FEMMINILE - BASKET CAVEZZO – NUOVA VIRTUS CESENA 77-48 CAVEZZO INARRESTABILE, UN QUARTO ALLA VIRTUS Prosegue la marcia quasi impeccabile del Basket Cavezzo, che supera la Nuova Virtus Cesena per 77-48, centrando la facebook