La palestra di via Bellini si farà. Dopo aver ottenuto l’ok del Credito Sportivo al mutuo, i lavori possono partire. La struttura dovrebbe essere pronta nel 2027, ma ora manca ancora qualche passaggio prima di mettere le ruspe in campo. La speranza è che l’intervento arrivi in tempi rapidi, per offrire un nuovo spazio al quartiere.

La palestra di via Bellini compie un altro passo avanti: è arrivato l’ok del Credito sportivo al mutuo che finanzierà l’opera. Il prossimo passaggio sarà l’affidamento dei lavori, anche se prima servirà ancora il parere del Coni, ultimo tassello tecnico prima della pubblicazione della gara. È su questo asse che si muove oggi il progetto di uno degli interventi più attesi per il nuovo polo scolastico e sportivo di Bellaria Igea Marina. "Sulla futura palestra di via Bellini stiamo facendo passi avanti – spiega l’assessore ai lavori pubblici Francesco Grassi –. È stato stipulato il mutuo con il Credito sportivo e stiamo aspettando il parere del Comitato olimpico, dopodiché procederemo con la gara per l’affidamento dei lavori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova palestra, l’iter avanza: pronta nel 2027

Approfondimenti su via Bellini

La burocrazia per il nuovo Cupolone avanza, mentre si attende l’avvio dei lavori nel 2026.

Dal 2024, l’ex magazzino comunale sarà trasformato nella nuova Casa di comunità, un progetto condiviso tra amministrazione e Asl.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su via Bellini

Argomenti discussi: Nuova palestra, l’iter avanza: pronta nel 2027; Nuova palestra di ginnastica in viale Kennedy: sarà una struttura permanente; Nuova scuola, rebus consegna. Doveva essere pronta in 18 mesi: Altro anno di attesa per averla; Piove acqua dal soffitto, si allaga la palestra del taekwondo al PalaRossini (VIDEO).

Subiaco, nuova verifica alla palestra della scuola media: iter partito nel 2012, è ancora un cantiere apertoPalestra della scuola media di Subiaco, cittadina della Valle dell’Aniene a niord est della Capitale. il Comune delibera una nuova verifica alla struttura. Rischio tempi lunghi per l’apertura ... ilmessaggero.it

. Alla vigilia dei Campionati Italiani Junior e Promesse apre la nuova palestra/area di riscaldamento, un ampliamento che rende l’impianto indoor di Ancona ancora più funzionale e accoglient facebook