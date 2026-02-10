Questa mattina a Carrara, il ristorante Riso Pokemi di Jing Meng Chao apre ufficialmente le porte in via Verdi. Il locale, che un tempo ospitava una gelateria, ora si dedica al poke cinese, un trend che sta conquistando sempre più buongustai. In pochi giorni, il locale si è già popolato di appassionati curiosi di assaggiare le nuove proposte. La zona centrale della città si riempie di odori provenienti dalla cucina, mentre i clienti si avvicinano per scoprire questa novità.

Il trend gastronomico del poke conquista Carrara. Da una settimana ha aperto in Via Verdi, ex locale della gelateria Cybo chiuso anni fa, il ristorante Riso Pokemi di Jing Meng Chao. Un viaggio di sapori che parla d'Oriente. Sono ciotole di insalate dai nomi simpatici: Pokevioli, pokepanino, pokebao, pokepatata, pokenvoltini a volontà. Si parte da una base di riso, dal bianco al venere, a un mix di tipologie per aggiungere a discrezione del cliente salmone, tonno, gamberi, uova, pollo o surimi e altro. Per passare a un ventaglio di verdure, da pomodorini, carote, mais, ceci, ma anche frutta esotica come ananas, mango e altri.

© Lanazione.it - Nuova ’luce’ in centro città. Il poké cinese conquista via Verdi

Approfondimenti su Via Verdi

