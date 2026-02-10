Nuova Editoria Organizzata presenta Dodici
Questa mattina, Nuova Editoria Organizzata ha annunciato l’uscita del suo nuovo volume, intitolato “Dodici”. Si tratta di un’antologia che raccoglie storie sviluppate come prime stesure indipendenti, poi assemblate attorno a un tema condiviso. Un progetto particolare, nato da un metodo creativo originale.
Nuova Editoria Organizzata è lieta di annunciare l’uscita di “ Dodici “, primo volume antologico. Il progetto nasce da un processo creativo peculiare: le storie sono state sviluppate come prime stesure autonome e solo in un secondo momento riunite sotto un tema comune. I cinque autori hanno rintracciato un’anima comune nel concetto di Tempo e nelle sue declinazioni emotive e fisiche. Il titolo “Dodici” è il perno simbolico attorno a cui ruota l’intero volume: 12 come le tavole di ogni storia, come le ore sul quadrante di un orologio e come le note della scala cromatica. Una struttura matematica che ospita quattro storie, specchio dei quattro quadranti orari, che esplorano la memoria, la crescita, una fine e un nuovo inizio. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
