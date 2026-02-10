Questa mattina, Nuova Editoria Organizzata ha annunciato l’uscita del suo nuovo volume, intitolato “Dodici”. Si tratta di un’antologia che raccoglie storie sviluppate come prime stesure indipendenti, poi assemblate attorno a un tema condiviso. Un progetto particolare, nato da un metodo creativo originale.

Nuova Editoria Organizzata è lieta di annunciare l’uscita di “ Dodici “, primo volume antologico. Il progetto nasce da un processo creativo peculiare: le storie sono state sviluppate come prime stesure autonome e solo in un secondo momento riunite sotto un tema comune. I cinque autori hanno rintracciato un’anima comune nel concetto di Tempo e nelle sue declinazioni emotive e fisiche. Il titolo “Dodici” è il perno simbolico attorno a cui ruota l’intero volume: 12 come le tavole di ogni storia, come le ore sul quadrante di un orologio e come le note della scala cromatica. Una struttura matematica che ospita quattro storie, specchio dei quattro quadranti orari, che esplorano la memoria, la crescita, una fine e un nuovo inizio. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - Nuova Editoria Organizzata presenta “Dodici”

Approfondimenti su Nuova Editoria Organizzata

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Nuova Editoria Organizzata

Argomenti discussi: Nuova Editoria Organizzata presenta Dodici

