Numeri e stemmi sbagliati | l’Inter celebra Lautaro con l’Intelligenza Artificiale e fa il pieno di gaffe

Questa mattina l’Inter ha pubblicato sui social un’immagine celebrativa di Lautaro Martinez, ma ha fatto più gaffe che complimenti. Nell’immagine, Lautaro indossa la maglia numero 23 di Barella e, sul petto, uno scudetto che sembra un’imitazione sfocata di quello vero. La società ha provato a usare l’intelligenza artificiale per creare l’immagine, ma il risultato è stato molto distante dall’originale, scatenando commenti ironici tra i tifosi.

Lautaro Martinez con la maglia numero 23 di Barella. O con uno scudetto sul petto che assomiglia molto poco a quello cucito per aver conquistato il campionato. O, ancora, con uno stemma all’altezza del cuore che non ricorda per nulla quello del club e poi sponsor incomprensibili anche per il più accanito dei tifosi nerazzurri. Il collezionista di maglie e di prodotti, fisici se c’è da recarsi in uno store, o virtuali se si tratta di contenuti da veicolare nella Rete. Un giorno l’Intelligenza Artificiale ci seppellirà tutti, in particolar modo i cosiddetti creativi, ma quel giorno non è oggi. Il video pubblicato dall’Inter sui propri account social per celebrare la scalata di Lautaro Martinez sul podio dei marcatori di sempre in maglia interista ne è la prova. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Numeri e stemmi sbagliati: l’Inter celebra Lautaro con l’Intelligenza Artificiale e fa il pieno di gaffe Approfondimenti su Inter Lautaro A scuola con l'intelligenza artificiale, il progetto di Google con Addiopizzo fa tappa alla Kalsa A Palermo, nella zona della Kalsa, si svolge una nuova tappa del progetto “A scuola con l’IA - Kids Leadership Academy”. Atalanta-Inter, i numeri di Lautaro Martinez e l’intesa con Pio Esposito L'anticipo tra Atalanta e Inter mette in luce le prestazioni di Lautaro Martinez e la sua collaborazione con Pio Esposito. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Inter Lautaro Zona economica speciale, Bugaro 'basta numeri sbagliati e disinformazione'Basta numeri sbagliati e disinformazione sulla Zona economica speciale nelle Marche. La replica alle opposizioni, arriva dall'assessore regionale allo Sviluppo economico Giacomo Bugaro che afferma ... ansa.it Crede di aver vinto, ma i numeri erano sbagliatiCosa c’è di peggio di non vincere mai al Superenalotto? Credere di aver vinto e scoprire che i numeri erano sbagliati. Francesco Ventresca, 83 anni, ambulante di frutta al mercato di Sulmona, ... 105.net Dall’ultimo report di EU Kids Online emerge un rapporto ambivalente tra adolescenti e intelligenza artificiale: diffusissima, ma vissuta con sospetto. - facebook.com facebook Sarà collegato al polo greco di intelligenza artificiale e sfrutterà la potenza di calcolo del sistema nazionale greco DAIDALOS. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.