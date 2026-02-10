Nuda proprietà | investire nell’abitazione futura con un vantaggio economico immediato

La nuda proprietà sta attirando sempre più investitori e proprietari in Italia. Con questa formula, si può vendere l’immobile oggi e continuare a viverci o usarlo, senza perdere il diritto di abitare la casa. Chi decide di agire in questo modo ottiene subito un vantaggio economico, mentre il nuovo proprietario acquista senza dover pagare l’intera cifra. È una soluzione che permette di pianificare meglio il futuro e di trasformare un immobile in una risorsa immediata.

La Casa di Domani: Quando Vendere Oggi Significa Garantirsi un Futuro Abitativo. La nuda proprietà, un istituto giuridico che permette di trasferire la proprietà di un immobile differendo nel tempo il possesso, sta guadagnando terreno nel panorama immobiliare italiano. Non si tratta di una novità assoluta, ma di una formula che, complice delle dinamiche di mercato e delle esigenze di investimento, sta vivendo una nuova primavera. L'idea di base è semplice: un acquirente versa subito il prezzo di un immobile, ma il venditore continua ad abitarlo, godendo del diritto di usufrutto fino al momento del suo decesso.

