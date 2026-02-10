Novità per la banda musicale | I locali in via Grossetana sono perfetti per la Filarmonica

La banda musicale Filarmonica Egisto Cavallucci cambia sede a Piancastagnaio. Dopo anni nella sala di Via Gramsci dedicata a Paradiso Dionisi, la banda si trasferisce in un locale in Via Grossetana. L’amministrazione comunale ha messo a disposizione i nuovi spazi, che si adattano meglio alle esigenze della banda. La decisione ha suscitato qualche discussione tra i musicisti e i residenti, ma tutti sperano che il nuovo spazio possa portare nuove energie e più attività.

L’ultracentenaria banda musicale Filarmonica Egisto Cavallucci lascia la storica sala dedicata al maestro Paradiso Dionisi di Via Gramsci a Piancastagnaio per trasferirsi in un locale messo a disposizione dall’amministrazione comunale proprietaria dell’ex Istituto per Geometri Leonardo da Vinci in Via Grossetana. Un trasferimento importante per la vita della Filarmonica Cavallucci che - come detto - rappresenta il cuore culturale del paese con i suoi 45 elementi che adesso potranno usufruire di un ambiente più consono alle proprie attività formative e di studio usufruendo di locali ben organizzati sia per quanto riguarda l’acustica che la logistica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

