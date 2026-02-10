Novate | 35 chili di droga 12mila euro e una pistola finta sequestrati a una banda di spacciatori

La polizia di Milano ha smantellato una banda di spacciatori a Novate. Durante un blitz, hanno trovato 35 chili di droga, 12mila euro in contanti e una pistola finta. Quattro persone sono state arrestate, tra cui tre italiani e un albanese. La droga e il denaro sequestrati sono un colpo duro per il traffico locale.

Novate Milanese (Milano), 10 febbraio 2026 – La Polizia di Stato di Milano ha arrestato tre italiani, due uomini di 43 e 22 anni e una donna di 32 anni, e un cittadino albanese di 26 anni, per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente in concorso. Ieri pomeriggio, gli agenti della Squadra Investigativa del commissariato Garibaldi Venezia, nell'ambito di un'attività volta al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti hanno individuato uno stabile, in via Tonale a Novate Milanese, quale luogo di detenzione di droga.

