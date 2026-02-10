Novara sul palco di Viaoxiliaquattro arriva il teatro con Il Bunker
Questa sera a Novara, l’auditorium di Viaoxiliaquattro si riempie con lo spettacolo teatrale
Proseguono gli appuntamenti sul palco dell'auditorium del centro culturale Viaoxiliaquattro di Novara.Venerdì 13 febbraio è tempo di teatro: alle 21 va infatti in scena lo spettacolo 2Il Bunker" della compagnia teatrale "Ammaliattori. Estremi Rimedi".Sei persone, sei destini, una porta che si.🔗 Leggi su Novaratoday.it
Approfondimenti su Novara Centro
"The dark side of the man": sul palco di Viaoxiliaquattro la musica dei Pink Floyd
Il teatro auditorium del centro culturale Viaoxiliaquattro a Novara ospita uno spettacolo dedicato alla musica dei Pink Floyd.
Beatrice Arnera arriva sul palco del Teatro Nuovo con lo spettacolo 'Intanto ti calmi'
Ultime notizie su Novara Centro
Argomenti discussi: A Novara Elio torna sul palco del Coccia con lo spettacolo Quando un musicista ride; Carnevale Novarese 2026 - Sfilata; Novara, Elio sbanca il Coccia: Ringrazio i grandi del teatro-canzone; Sim immobiliare di Novara tra i relatori di Real Estate StarMeet by Titolare Top, l'evento italiano dedicato a titolari di agenzie immobiliari di tutta Italia.
Arrivò a Novara come un ciclone: un concerto travolgente, di quelli che sembrano non finire mai. Per molti di noi fu una scoperta: Ebo Taylor, maestro assoluto della musica africana, riportato magicamente su un palco e per la prima volta in Italia proprio a Nov - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.