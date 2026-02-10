Novara sul palco di Viaoxiliaquattro arriva il teatro con Il Bunker

Da novaratoday.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa sera a Novara, l’auditorium di Viaoxiliaquattro si riempie con lo spettacolo teatrale

Proseguono gli appuntamenti sul palco dell'auditorium del centro culturale Viaoxiliaquattro di Novara.Venerdì 13 febbraio è tempo di teatro: alle 21 va infatti in scena lo spettacolo 2Il Bunker" della compagnia teatrale "Ammaliattori. Estremi Rimedi".Sei persone, sei destini, una porta che si.🔗 Leggi su Novaratoday.itImmagine generica

