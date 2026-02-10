Questa sera alle 20:30 si gioca Nottingham Forest contro Wolverhampton, in una sfida che potrebbe chiudere definitivamente le speranze di salvezza dei Wolves. La squadra di Rob Edwards ha perso le ultime tre partite e ora si trova a -18 dalla zona salvezza. In campo ci sarà anche Yerson Mosquera, che i tifosi aspettano di vedere ancora protagonista. La partita si presenta come un’occasione per il Forest di consolidare il proprio posizionamento, mentre i Wolves cercano almeno di portare a casa qualche punto per non rendere tutto troppo più complicato.

Con il Wolverhampton che non ha fatto punti nelle ultime tre giornate, e la salvezza che si è ulteriormente allontanata (-18), la squadra di Rob Edwards ormai gioca solo per onor di firma. Abbiamo detto più volte che per ora la squadra lotta ancora comunque è chiaro che avrà meno motivazioni di un Nottingham Forest. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Nottingham Forest-Wolverhampton (mercoledì 11 febbraio 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Insistiamo su Yerson Mosquera

