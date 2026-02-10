Note e sapori | riso Carnaroli filetto alla Rossini e dolce al rhum per festeggiare il Maestro

Lugo si prepara a celebrare il compositore con una serata speciale. Domenica 1 marzo, la città organizza una cena di gala alla Scuola comunale di musica, con piatti di alta qualità come riso Carnaroli, filetto “alla Rossini” e un dolce al rhum. L’evento combina musica dal vivo e buon cibo per ricordare il grande compositore pesarese, nato 200 anni fa.

Lugo celebra il celebre compositore Gioachino Rossini con un evento speciale che unisce musica dal vivo e buona cucina: per domenica 1 marzo, la Scuola comunale di musica ha organizzato infatti una cena di gala accompagnata da performance musicali per omaggiare il compositore pesarese, nato il 29.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

