Note e sapori | riso Carnaroli filetto alla Rossini e dolce al rhum per festeggiare il Maestro
Lugo si prepara a celebrare il compositore con una serata speciale. Domenica 1 marzo, la città organizza una cena di gala alla Scuola comunale di musica, con piatti di alta qualità come riso Carnaroli, filetto “alla Rossini” e un dolce al rhum. L’evento combina musica dal vivo e buon cibo per ricordare il grande compositore pesarese, nato 200 anni fa.
Lugo celebra il celebre compositore Gioachino Rossini con un evento speciale che unisce musica dal vivo e buona cucina: per domenica 1 marzo, la Scuola comunale di musica ha organizzato infatti una cena di gala accompagnata da performance musicali per omaggiare il compositore pesarese, nato il 29.🔗 Leggi su Ravennatoday.it
Argomenti discussi: Note e sapori: riso Carnaroli, filetto alla Rossini e dolce al rhum per festeggiare il Maestro.
