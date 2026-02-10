I ragazzi feriti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana sono stati trasferiti al Niguarda di Milano. I medici hanno comunicato che non sono più in pericolo di vita. Restano comunque sotto stretta osservazione, ma le loro condizioni sembrano migliorare.

I feriti del rogo di Capodanno a Crans-Montana ricoverati al Niguarda di Milano “non sono più in imminente pericolo di vita”. È il quadro rassicurante tracciato dall’assessore al Welfare della Regione Lombardia, Guido Bertolaso, intervenuto oggi a margine della seduta del Consiglio regionale. A poco più di un mese dalla tragedia, un terzo dei pazienti trasferiti a Milano nei primi giorni di gennaio è già stato dimesso. Tra loro anche la donna italo-svizzera di 55 anni, ricoverata all’ospedale Niguarda, dimessa nella giornata di ieri e rientrata a Ginevra. Nonostante il ritorno a casa, la donna ha scelto di continuare a Milano il percorso di medicazioni e riabilitazione, spostandosi periodicamente tra Svizzera e Lombardia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non più in imminente pericolo di vita” i ragazzi feriti nel rogo di Crans-Montana ricoverati al Niguarda

L’assessore al Welfare di Regione Lombardia, Guido Bertolaso, ha aggiornato sulla situazione dei feriti di Crans-Montana.

Dopo l’incendio di Crans-Montana, uno dei dodici giovani ricoverati al Niguarda di Milano è ormai fuori pericolo.

CRANS, BERTOLASO: FERITI NON PIÙ PERICOLO VITA, TUTTI FUORI DA TERAPIA INTENSIVA

