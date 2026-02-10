Le maglie del Venezia firmate NOCTA continuano a spopolare tra i tifosi. Ogni volta che arrivano, finiscono subito esaurite e ormai sono diventate un must-have. La loro uscita sembra quasi scontata, tanto sono richieste. I fan sono ormai abituati a vederle in giro, eppure non si stancano mai di comprarle. La moda si mescola alla passione per la squadra, creando un mix che fa parlare di sé ogni stagione.

A forza di vederle uscire, le maglie del Venezia e NOCTA rischiano quasi di sembrare normali. Ed è forse il segnale più interessante di tutti. Perché non c’è più l’effetto sorpresa fine a se stesso, ma una continuità progettuale che rende ogni nuovo drop parte di un discorso più ampio. La quarta maglia Special Edition 2526 non arriva forse per sorprendere ancora una volta, ma per rafforzare un’identità che, stagione dopo stagione, si sta facendo sempre più solida. Il punto è che quest’anno si vede chiaramente una differenza rispetto al passato recente. Se la stagione precedente aveva dato l’impressione di un progetto nato un po' in velocità, con tempi di sviluppo ridottissimi dopo l’accordo chiuso nell’estate 2024, oggi la collaborazione tra Venezia FC e NOCTA sembra finalmente lavorare con il giusto respiro. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Non ne abbiamo mai abbastanza delle maglie del Venezia (e di NOCTA)

L'Atalanta ha avviato l'asta delle maglie del Christmas Match, con l'obiettivo di sostenere iniziative di solidarietà.

