Il quarto episodio di “Battiti Olimpici – Winter Edition”, una serie in 10 puntate realizzata dal Coni e dall’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport, in collaborazione con Sportface, che racconta il percorso di preparazione olimpica degli atleti italiani in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Ogni giorno su Gazzetta.it un nuovo episodio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - "Non ho più rimesso gli sci": Moioli, Dalmasso e l'amore per lo snowboard

Approfondimenti su Moioli Dalmasso

Lucia Dalmasso, ex promessa dello sci, ha conquistato il suo primo podio olimpico nello snowboard, battendo la concorrenza italiana per il bronzo.

Lucia Dalmasso ha conquistato il bronzo nello snowboard, battendo Elisa Caffont nella small final del gigante parallelo.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Moioli Dalmasso

Argomenti discussi: Non ho più rimesso gli sci: Moioli, Dalmasso e l'amore per lo snowboard; Rigenerarsi nella neve: perché la montagna può fare più dello yoga su corpo e mente; Case a 1 euro ad Oyace, cosa non ha funzionato?; Mutui, il paradosso italiano: il variabile conviene ma quasi nessuno lo sceglie. Le città dove la rata conviene di più: la simulazione.

Il Tre: «Sono caduto più volte. Oggi non voglio più far male a chi non lo merita. Una paura ce l’ho: rimanere da solo, non trovare una persona alla quale voler bene davvero»«Tendenzialmente sono un tipo che si butta e valuta i rischi solo a cose fatte. Però, con onestà, una paura c’è: rimanere da solo, in futuro, non trovare una persona alla quale voler bene davvero, e ... vanityfair.it