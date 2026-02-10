Non è un parcheggio è un magazzino | quattro mezzi pieni di cianfrusaglie ma è tutto legale

Un residente della zona si infervora: “Non è un parcheggio, è un magazzino”. Da almeno due mesi, quattro mezzi pieni di oggetti vari restano fermi nello stesso punto. Questi veicoli, che prima potevano circolare durante la fiera di San Nicolò, ora sono lì, senza nessun movimento, e nessuno sembra averli spostati. La zona si domanda se sia tutto legale o se ci siano problemi nascosti dietro questa situazione.

"Non è un parcheggio – si infervora un residente della zona –: è un magazzino". Comparsi almeno da un paio di mesi, quattro mezzi pieni di "cianfrusaglie" non si muovono da quando sono stati tolte le prescrizioni alla circolazione per la fiera di San Nicolò. Si trovano alla fine di viale Venti.

