Non diventerai vecchia ti uccido prima io la principessa Doria Pamphilj minacciata dal compagno

La principessa Doria Pamphilj ha subito minacce e violenze da parte del compagno per due anni. L’uomo le avrebbe detto: “Non diventerai vecchia, ti uccido prima io”. La donna, madre di quattro figli, si è rivolta alle forze dell’ordine e ora il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento e l’allontanamento dalla casa familiare.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.