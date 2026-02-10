Non diventerai vecchia ti uccido prima io la principessa Doria Pamphilj minacciata dal compagno
La principessa Doria Pamphilj ha subito minacce e violenze da parte del compagno per due anni. L’uomo le avrebbe detto: “Non diventerai vecchia, ti uccido prima io”. La donna, madre di quattro figli, si è rivolta alle forze dell’ordine e ora il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento e l’allontanamento dalla casa familiare.
Per due anni la donna sarebbe stata vittima di violenze e minacce anche davanti ai quattro figli. Disposti il divieto di avvicinamento e l’allontanamento da casa.🔗 Leggi su Fanpage.it
Maltrattamenti e minacce, misura cautelare per compagno figlia di Doria Pamphilj. Divieto di avvicinamento. Le diceva 'non morirai di vecchiaia perché ti ucciderò prima io' #ANSA - facebook.com facebook
Una signora ammira il panorama di #SanPietro da Villa Doria Pamphilj, 1870 by Mirko Caselli #CeraUnaVoltaRoma #OnceUponATime #Roma #Rome #Storia @Roma @Turismoromaweb @oss_romano @f_girasole @archivetro @TrastevereRM @Mustap x.com
