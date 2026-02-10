Non diventerai vecchia ti uccido prima io la principessa Doria Pamphilj minacciata dal compagno

Da fanpage.it 10 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La principessa Doria Pamphilj ha subito minacce e violenze da parte del compagno per due anni. L’uomo le avrebbe detto: “Non diventerai vecchia, ti uccido prima io”. La donna, madre di quattro figli, si è rivolta alle forze dell’ordine e ora il giudice ha disposto il divieto di avvicinamento e l’allontanamento dalla casa familiare.

Per due anni la donna sarebbe stata vittima di violenze e minacce anche davanti ai quattro figli. Disposti il divieto di avvicinamento e l’allontanamento da casa.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Doria Pamphilj

“Se non ti levi ti uccido”, tenta la rapina a un minimarket e aggredisce il fratello del titolare

Un uomo di 45 anni ha tentato di rapinare un minimarket nella zona di San Giovanni, uscendo senza pagare e aggredendo il fratello del proprietario.

“Se non ti comporti bene, ti brucio”: stilista perseguitata dal compagno, scatta il braccialetto elettronico

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.