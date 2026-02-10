No ai disabili in Rsa dopo i 65 anni Maggioranza boccia la proposta

La maggioranza del consiglio comunale di Reggio Emilia ha bocciato una proposta di legge che voleva vietare l’ingresso in Rsa ai disabili sopra i 65 anni. Nonostante le oltre 700 firme raccolte dai cittadini e il supporto dell’opposizione, la mozione è stata respinta. La decisione ha suscitato polemiche tra chi sosteneva che si trattasse di una misura discriminatoria e chi invece ha difeso le regole attuali. La questione continuerà a dividere, mentre i cittadini chiedono ancora una volta risposte chiare.

Non sono bastate 700 firme di cittadini reggiani, che per una mozione di iniziativa popolare sono un discreto numero, né l'appoggio concreto dell'opposizione in Sala del Tricolore. La proposta della docente reggiana Tiziana Orefice, madre di quattro figli, nata sulla scorta della quotidiana esperienza di vita con un figlio gravemente autistico, di permettere ai disabili over 65 di scegliere, ove le condizioni di salute lo consentano, se essere trasferiti in Rsa o restare nella struttura dedicata che li ospita, è stata respinta. Il Pd, con M5s e Lista Massari, ha ribadito vicinanza umana ed etica, ma ha bocciato la mozione.

