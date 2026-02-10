Nkunku via dal Milan altro colpo di scena | il messaggio

Nkunku resta al Milan. Dopo settimane di incertezza, sembrava ormai certo che il giocatore avrebbe lasciato il club, ma alla fine ha deciso di rimanere. La società aveva dato per scontato la sua partenza, invece Nkunku ha inviato un messaggio che ha cambiato tutto, sorprendendo tifosi e addetti ai lavori. La situazione si può definire completamente rivolta, lasciando aperta la possibilità di nuovi sviluppi nelle prossime settimane.

Sembrava destinato ad andare via ma alla fine è rimasto al Milan: ora c’è un nuovo colpo di scena su Nkunku. A gennaio si è parlato a lungo di un suo addio per fare spazio a un nuovo attaccante (Mateta), ma alla fine Christopher Alan Nkunku è rimasto al Milan. L’attaccante francese classe ’97 continua a scalare posizioni nelle gerarchie di Allegri e attraversa un buonissimo momento di forma, come dimostra la rete del momentaneo 2-0 messa a segno sul campo del Bologna lo scorso 3 febbraio. Nkunku (AnsaFoto) – Calciomercato.it Adesso è lo stesso Nkunku a fare chiarezza su quanto accaduto nella sessione invernale di calciomercato in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’: “ La verità è che io non ho mai pensato di andare via, questo è il punto. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Nel recente incontro tra Milan e Fiorentina, Christopher Nkunku ha segnato il gol che ha permesso ai rossoneri di ottenere un pareggio.

Il Milan prosegue il suo cammino in stagione, concentrandosi sul mercato per rinforzare l’attacco.

