Il Milan si gode il momento di Nkunku, che ha deciso di restare in rossonero e puntare a vincere. Il francese ha ribadito il suo impegno, lasciando alle spalle le voci di mercato. Nel frattempo, la Juventus si muove: McKennie si prepara a sfidare l’Inter, consolidando le mosse di mercato delle due grandi italiane.

Il Milan si gode il momento d’oro di Christopher Nkunku, ormai pienamente integrato nei meccanismi tattici di Massimiliano Allegri. In un’intervista esclusiva rilasciata a La Gazzetta dello Sport, l’attaccante francese ha voluto spegnere definitivamente le voci di mercato che lo avevano accostato a un addio precoce: “Mai pensato di andarmene, serviva solo tempo. Sono qui per vincere e so come si fa”, ha dichiarato il numero 10 rossonero, svelando anche un retroscena sul rapporto con il tecnico. “Allegri mi ha detto di sorridere e aveva ragione lui”. Parole che certificano la ritrovata serenità di un giocatore diventato ormai pedina inamovibile nello scacchiere rossonero. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Nkunku sposa il Milan: “Resto per vincere”. Juve, mossa McKennie per l’Inter

Approfondimenti su Nkunku Milan

Il giocatore del Milan, Christopher Nkunku, ha deciso di restare in squadra.

Questa volta il Cagliari punta forte su Pisacane per rinforzare la difesa.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Nkunku Milan

Argomenti discussi: Il Milan espugna Bologna: 3 - 0 con Loftus - Cheek, Nkunku e Rabiot; Bologna-Milan, le formazioni ufficiali: tandem Loftus Cheek-Nkunku per Allegri, sorpresa Casale; Il Milan espugna Bologna: 3 - 0 con Loftus - Cheek, Nkunku e Rabiot; Bologna-Milan, l’analisi dei 3 gol della squadra rossonera.

Nkunku: Mai pensato di andar via. Milan club più grande di Italia: è nato per vincere. È anche il mio obiettivoLa stagione di Christopher Nkunku, dopo un inizio zoppicante, sembra essere finalmente decollata in questo primo mese del 2026: il francese ex Chelsea si è sbloccato nell'ultima ... milannews.it

Milan, Nkunku chiarisce: Mai pensato di andare via, non ho chiesto di aprire ad altri clubL'arrivo al Milan a fine agosto, il pre-campionato saltato e la stagione già cominciata, per Christopher Nkunku non è stato facile. tuttomercatoweb.com

Non sbaglia Nkunku dal dischetto, dopo essersi conquistato il calcio di rigore spiazza Ravaglia e fa 0-2! facebook