Nkunku | Cosa mi ha spinto a venire al Milan? Vuole titoli è un club nato per vincere

Christopher Nkunku spiega perché ha scelto il Milan. L’attaccante francese, arrivato dal Chelsea, dice che ha scelto il club rossonero perché vuole vincere e perché il Milan è un club nato per conquistare titoli. Nkunku ha rilasciato queste parole a ‘La Gazzetta dello Sport’, chiarendo le motivazioni dietro la sua decisione.

Christopher Nkunku, attaccante francese classe 1997 del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola. Interpellato sul perché, nell'ultimo calciomercato estivo, abbia scelto di lasciare il Chelsea per il Milan (in cambio di ben 42 milioni di euro, bonus inclusi), Nkunku ha risposto quanto segue. «Semplice: se ti chiama il Milan, che per me è il club più grande d’Italia, il 90% del lavoro è già fatto. In più ho capito che la società vuole vincere titoli e questo è anche il mio obiettivo: ho avuto la possibilità di alzare trofei ovunque sono stato e voglio farlo anche qui, in un club che è nato per vincere». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Alessandro Costacurta, ex calciatore e opinionista, ha commentato la partita tra Milan e Verona, vinta dai rossoneri 3-0.

