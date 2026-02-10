A Nizza Monferrato un video mostra un tentativo di linciaggio contro Naudy Carbone. La scena si svolge sotto casa dell’uomo, originario della Guinea, che era stato inizialmente coinvolto nel caso dell’omicidio di Zoe Trinchero. La folla si è radunata in modo agitato e alcuni cercano di aggredire l’uomo, mentre le forze dell’ordine cercano di disperderla. La vicenda ha scosso la comunità locale e sollevato molte tensioni.

Dopo la confessione dell'assassino di Zoe Trinchero appare adesso un video, andato in onda a Dentro la notizia, in cui si vede la folla che si è radunata sotto casa dell'uomo, originario della Guinea, inizialmente accusato per la vicenda. La notte del 6 febbraio Naudy Carbone si trovava nella sua abitazione di Nizza Monferrato quando il vero killer, Alex Manna, aveva indirizzato i sospetti su di lui (prima di ammettere l'omicidio). L'uomo, aggredito verbalmente con insulti razzisti e minacce - come si vede dal filmato -, ha 30 anni ed è stato adottato e portato in Italia quando ne aveva solo 3, da una famiglia di Nizza Monferrato. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Nizza Monferrato, in un video il tentativo di linciaggio contro Naudy Carbone

Naudy Carbone, 30 anni, di origini africane e adottato a Nizza Monferrato, si trova nel mirino delle indagini per il femminicidio di Zoe Trinchero.

Naudy Carbone, il musicista di Nizza Monferrato, ha rischiato grosso.

