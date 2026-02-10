Nino Frassica tornerà sul palco dell’Ariston a Sanremo 2026. Dopo le polemiche, Andrea Pucci ha deciso di non partecipare, ma il comico catanese conferma la sua presenza. I comici sono sempre stati una presenza fissa al festival, e questa volta non sarà diverso. La conferma di Frassica fa già parlare di una serata all’insegna della comicità.

I comici non sono mai mancati al Festival di Sanremo. E l’edizione 2026 non sarà da meno. E se uno sicuramente non ci sarà, Andrea Pucci ( ha rinunciato dopo le polemiche ), un altro sarà sicuramente sul palco dell’Ariston: Nino Frassica. Vi confermiamo quanto anticipato da Chi: il comico siciliano, dopo essere stato già tra i co-conduttori dello scorso anno (nella seconda serata), dodici mesi dopo si appresta a tornare al Festival. Possiamo annunciarvi che la presenza di Frassica è prevista nella serata finale di sabato 28 febbraio. E non potrebbe essere diversamente visti gli impegni sul set di Don Matteo. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Nino Frassica a Sanremo 2026

