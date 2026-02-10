Nigeria Senate backs real?time election result transmission after outcry

Questa mattina il Senato della Nigeria ha deciso di cambiare idea e approvare una legge che permette la trasmissione dei risultati elettorali in tempo reale. La decisione arriva dopo molte proteste e pressioni da parte dell’opinione pubblica, che chiedeva trasparenza e immediata verifica dei voti. Ora, le elezioni nel paese potranno beneficiare di un sistema più rapido e affidabile, che dovrebbe ridurre le possibilità di brogli e contestazioni. La svolta è stata accolta con sollievo da parte di chi spera in un processo elettorale più chiaro e democratico.

Nigeria's elections have long been dogged by allegations of vote-buying, violence and chaotic collation, with courts increasingly determining outcomes of contested races. Nigeria holds its next general election in February 2027, when President Bola Tinubu will seek a second and final term. Reform advocates say real-time electronic transmission would strengthen transparency and reduce disputes. Some senators had argued that insecurity in parts of the country and limited internet coverage made the requirement impractical. Civil society organisations rejected that position, accusing lawmakers of heightening uncertainty by refusing to mandate uploads.

