Niente sfratto o sparo | anziano scaccia il messo comunale La pistola c’era ed era abusiva

Un anziano di Bologna ha costretto a fermare un tentativo di sfratto con un gesto deciso. Quando il messo comunale si è presentato alla sua porta, lui ha aperto e ha detto di essere armato. Poi ha mostrato una pistola, che risultava abusiva, e ha avvertito che non avrebbe esitato a usarla contro chi cercava di portarlo via di casa. La scena si è conclusa senza spari, ma con molta tensione.

Bologna, 10 febbraio 2026 – Quando il messo comunale ha suonato alla porta con l'intimazione di sfratto, ha risposto di essere armato e che non avrebbe esitato ad usare quell'arma contro di sé o contro chi avesse cercato di buttarlo fuori di casa. Così, l'operatrice sanitaria dipendente di uno Sportello sociale del Comune di Bologna ha fatto rapida retromarcia e ha subito avvisato i propri responsabili che non hanno esitato a telefonare ai carabinieri. Quell'uomo, un anziano di 76 anni che vive in un appartamento in affitto sotto sfratto, pareva essere molto serio nelle sue minacce. I carabinieri si sono presentati a loro volta alla porta dell'anziano affittuario, chiedendogli conto di quelle armi che ha sostenuto di possedere.

