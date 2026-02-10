Niente Malen La Roma vede la Champions

La Roma sognava la Champions e ora ci crede davvero. La vittoria contro il suo rivale diretto ha acceso le speranze di qualificarsi, e anche i tifosi si sentono più vicini a questo obiettivo. La squadra ha mostrato carattere e determinazione, e il sogno europeo torna a essere possibile.

C'è un'immagine che, da sola, riconcilia il popolo giallorosso con la propria storia e, contemporaneamente, spalanca le porte a un futuro che profuma d'Europa. È il minuto venticinque di una notte romana che sembrava stregata: Donyell Malen scatta, brucia l'erba dell'Olimpico e, davanti a un Caprile pietrificato, sceglie la via della bellezza pura. Un tocco sotto, morbido e beffardo, che finisce in buca con la stessa eleganza di chi, quel gesto, lo ha reso un marchio di fabbrica eterno. In tribuna, Francesco Totti osserva e sorride: un tuffo nel passato che sa di benedizione per l'olandese, autore della sua prima, magica doppietta in maglia capitolina.

