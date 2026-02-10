Nicolò Viviani conquista il grande pubblico all’Arezzo Equestrian Center. Sabato, il giovane lucchese di 27 anni ha vinto con il suo cavallo Heavens Gate il Concorso Nazionale A5* GP 145. Ha chiuso la gara in 37 secondi, portando a casa una vittoria che lo rende una vera superstar nel mondo dell’equitazione.

Splendido successo sabato scorso all’ Arezzo Equestrian Center per il 27enne lucchese Nicolò Viviani che ha vinto il Concorso Nazionale A5* GP 145, in sella al cavallo Heavens Gate, fermando il cronometro a 37.37”. Un bellissimo barrage dove ha dominato in maniera assoluta. Davvero un binomio vincente. Heavens Gate è uno stallone del 2017 addestrato da Nicolò fin da quando il cavallo aveva 5 anni e con il quale ha partecipato a diverse competizioni in Italia e all‘estero, tra cui Piazza di Siena a Roma. “Da anni, senza chiedermi niente in cambio mi doni sempre il massimo. Posso soltanto ringraziarti principe. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nicolò Viviani superstar con il suo Heavens Gate

Approfondimenti su Nicolò Viviani

Pandoro Gate si conclude con l’assoluzione di Chiara Ferragni e del suo ex collaboratore, dopo un processo durato due anni.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Nicolò Viviani

Argomenti discussi: Nicolò Viviani superstar con il suo Heavens Gate.

Perché Nicolò sarà il concorrente più ricordato di Amici 24, anche se non ha vintoNicolò rappresenta il personaggio più amato dell’edizione 24 di Amici, non solo per le proteste sui social post-eliminazione e il boato al suo nome in finale: c’è un altro piccolo indizio. Leggi tutte ... fanpage.it

Nella storia, tanti hanno calcato i campi dell'Arezzo Equestrian Centre per poi salire sul primo gradino del podio. Questo week end è toccato a Nicolò Viviani facebook