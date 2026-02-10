Nerolab dal sogno americano allo sfratto all’Eur Il crollo della catena Made in Italy
Nerolab, la catena di ristoranti romani, si prepara a lasciare il suo locale all’Eur. Dopo aver conquistato il mercato statunitense con il sostegno dello Stato e aver ricevuto elogi da Fratelli d’Italia, ora la società affronta un grave problema: lo sfratto. La crisi ha colpito duramente il sogno di espansione, portando l’azienda a un passo dal chiudere i battenti nel cuore di Roma.
Sbarcata con garanzie statali a New York e lodata da Fratelli d’Italia come modello di Made in Italy all’estero, la catena di ristoranti romani Nerolab è già in difficoltà. In Italia lascia un debito milionario con Eur Spa, in America un primo locale chiuso. A gestire l’impresa è una delle.🔗 Leggi su Romatoday.it
Roma, il mercato più amato d'Italia arriva all'Eur: moda, qualità e Made in Italy
