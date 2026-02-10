Nello Petrucci svela i suoi prossimi progetti in un’intervista a Novella2000. L’attore parla delle novità in arrivo e lascia intendere cosa aspettarsi dal suo prossimo lavoro, senza risparmiare qualche dettaglio interessante.

Novella2000 ha incontrato Nello Petrucci per un’intervista senza filtri. Ecco cosa ci ha raccontato l’artista partenopeo, che ha fatto uno spoiler sul suo prossimo progetto. Gli appassionati di arte e di cinema conoscono senza dubbio il nome di Nello Petrucci. L’urban visual artist e filmmaker partenopeo nel corso degli anni si è imposto nel panorama artistico italiano e internazionale, diventando noto ai più. L’artista è anche l’ideatore di Art Helps People, un progetto sociale che mira a finanziare e sostenere iniziative umanitarie attraverso il potere trasformativo dell’arte. In queste ore abbiamo incontrato Nello per un’intervista a cuore aperto, durante la quale ci ha svelato alcuni retroscena sulla sua carriera e suoi suoi prossimi progetti, che non deluderanno le aspettative. 🔗 Leggi su Novella2000.it

© Novella2000.it - Nello Petrucci racconta a Novella2000 i suoi ultimi progetti e fa uno spoiler sul prossimo lavoro

Approfondimenti su Nello Petrucci

Ian McKellen lascia intendere un dettaglio importante sul suo ruolo in Avengers: Doomsday.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Nello Petrucci

Argomenti discussi: Pensiero artificiale - Cosa c'è nel nuovo numero de L'Espresso.

The Touch of Vision, a Bologna la mostra dello street artist Nello PetrucciLa prima mostra bolognese dello street artist e filmmaker partenopeo si terrà alla galleria Portanova12. L’artista porta avanti una ricerca che unisce arte visiva e impegno sociale, con progetti ... tg24.sky.it

ALBERTINI SI RACCONTA: "Io, Messi e quella magica notte a San Siro." L'ex metronomo del #Milan rivela tutto: La lite con Ancelotti ("Ho discusso con tutti!") Il mistero di USA '94: "C'era chi si nascondeva per non calciare i rigori..." L'incontro co - facebook.com facebook