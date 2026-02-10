Nell’impero di Renzi entra una casa a Roma

Il senatore di Italia Viva Matteo Renzi si è comprato una casa a Roma. Lo scorso anno ha acquistato un appartamento nel quartiere Trieste, valutato circa 1,25 milioni di euro. La notizia circola tra i residenti e i vicini, ma ancora nessuna dichiarazione ufficiale da parte del politico. La sua nuova residenza si trova in una zona elegante della capitale, lontana dai riflettori ma comunque sotto l’occhio dell’attenzione pubblica.

L’anno scorso il senatore di Italia viva si è regalato un appartamento, nel quartiere Trieste, da 1,25 milioni. La proprietà si aggiunge a due ville fiorentine che in tutto ne valgono 3,2. Dal 2018 i redditi complessivi sarebbero pari a 17 milioni di euro. Paperone e immobiliarista. Matteo Renzi, mentre polemizzava con Giorgia Meloni per l’acquisto da parte della premier di una villa da 1,25 milioni di euro, zitto zitto si è comprato pure lui casa a Roma, investendo 1,25 milioni in una delle zone più esclusive della Capitale, il quartiere Trieste. Un immobile che si aggiunge a due ville fiorentine acquistate nella stessa via: una da 1,3 milioni e 11 vani (2018) e a un’altra da 1,825 milioni e 11,5 locali. 🔗 Leggi su Laverita.info

