Nell’auto nascondeva un arsenale

La polizia ha fermato un uomo che viaggiava lungo la tratta tra Roma e Ancona con un carico sospetto. Dentro l’auto, nascosto tra i sedili e nel bagagliaio, gli agenti hanno trovato un vero e proprio arsenale. L’uomo aveva in auto un “kit del perfetto malvivente”, pieno di oggetti pericolosi. Ora è in caserma in attesa di ulteriori accertamenti.

Viaggiava sulla direttrice Roma-Ancona con un carico inquietante, una sorta di " kit del perfetto malvivente " stipato tra i sedili e il portabagagli. Ma il piano di passare inosservato del conducente di una Lancia Musa si è infranto nel primo pomeriggio di venerdì scorso contro la professionalità e l’occhio clinico degli agenti del distaccamento polizia stradale di Jesi. L’alt è scattato durante un normale servizio di monitoraggio della grande viabilità sulla superstrada SS76, nei pressi dello svincolo di Cancelli, mentre il veicolo si allontanava da Fabriano puntando verso la Capitale. Alla guida dell’utilitaria, un sessantacinquenne residente a Fabriano che, non appena abbassato il finestrino, ha tradito un nervosismo eccessivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

