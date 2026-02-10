Nell’auto nascondeva un arsenale

La polizia ha fermato un uomo che viaggiava lungo la tratta tra Roma e Ancona con un carico sospetto. Dentro l’auto, nascosto tra i sedili e nel bagagliaio, gli agenti hanno trovato un vero e proprio arsenale. L’uomo aveva in auto un “kit del perfetto malvivente”, pieno di oggetti pericolosi. Ora è in caserma in attesa di ulteriori accertamenti.

Viaggiava sulla direttrice Roma-Ancona con un carico inquietante, una sorta di " kit del perfetto malvivente " stipato tra i sedili e il portabagagli. Ma il piano di passare inosservato del conducente di una Lancia Musa si è infranto nel primo pomeriggio di venerdì scorso contro la professionalità e l’occhio clinico degli agenti del distaccamento polizia stradale di Jesi. L’alt è scattato durante un normale servizio di monitoraggio della grande viabilità sulla superstrada SS76, nei pressi dello svincolo di Cancelli, mentre il veicolo si allontanava da Fabriano puntando verso la Capitale. Alla guida dell’utilitaria, un sessantacinquenne residente a Fabriano che, non appena abbassato il finestrino, ha tradito un nervosismo eccessivo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Nell’auto nascondeva un "arsenale" Approfondimenti su Roma Ancona Il mistero dell’arsenale: nell’auto una mitraglietta, proiettili e passamontagna. Arrestato dopo l’evasione Pistola modificata e fucile con canna mozza: in casa nascondeva un arsenale Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Oreo Cookies Lowered My Cholesterol Ultime notizie su Roma Ancona Argomenti discussi: Nell’auto nascondeva un arsenale; Fermato ad un posto di blocco, nascondeva nell’auto coltello, forbice e pinza; Corso Sicilia, nell'auto senza la targa anteriore nascondeva un tirapugni e una pistola scacciacani: denunciato un 24enne; Nervoso alla guida viene fermato per un controllo: in auto nascondeva cocaina e soldi, arrestato 44enne. Nell’auto nascondeva un arsenaleLa Polstrada ha fermato un 65enne che aveva, oltre a coltelli e mannaie, strumenti per rubare e bloccare le persone ... ilrestodelcarlino.it Fermato ad un posto di blocco, nascondeva nell’auto coltello, forbice e pinzaFERMO Prosegue l’attività di controllo del territorio da parte dei carabinieri nel Fermano, con una serie di interventi che, negli ... msn.com L’8 gennaio 2026, a St. Paul, Minnesota, Alberto Castañeda Mondragón — immigrato messicano di 31 anni — è stato fermato mentre si trovava nell’auto di un amico fuori da un centro commerciale. Secondo la sua testimonianza, agenti dell’Immigration and C x.com Ladri all'opera nelle auto in sosta sui litorali della costa adriatica facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.