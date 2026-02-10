Nel buio delle foibe la nostra promessa di memoria
Una giornata dedicata alle Foibe si è conclusa senza grandi cerimonie, ma con un pensiero rivolto a chi non ha potuto dire addio. Nel silenzio delle grotte, si sente ancora forte la memoria di quelle tragedie, e le parole di chi ha partecipato invitano a non dimenticare mai. La giornata si è spenta con la consapevolezza che certi ricordi devono restare vivi, anche senza clamore.
di Paolo Fedele * A chiusura della giornata dedicata alle Foibe, voglio rivolgere questo pensiero. Ci sono addii che non hanno avuto tempo. Porte spalancate nella notte. Mani che cercavano altre mani. Voci spezzate a metà di un nome. Le foibe non sono solo ferite della terra, sono ferite nel cuore di famiglie che non hanno più riabbracciato i loro cari. Madri mai più tornate. Padri scomparsi nel silenzio. Figli diventati grandi senza qualcuno che li vedesse crescere. E valigie rimaste leggere, perché il dolore pesa più di qualunque cosa si possa portare via. Il tempo passa, ma l’amore no. La memoria no. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
