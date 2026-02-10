Nel 2025 oltre 11 milioni di turisti hanno scelto di spostarsi con il treno

Nel 2025, più di 11 milioni di persone hanno scelto di viaggiare in treno con Trenord. I dati ufficiali mostrano un aumento significativo rispetto agli anni precedenti. Molti turisti preferiscono i treni per spostarsi tra le mete più gettonate della regione. La crescita dimostra come i trasporti pubblici stiano diventando una scelta sempre più diffusa tra i viaggiatori.

Solo nel 2025 i treni Trenord sono stati utilizzati da oltre 11 milioni di passeggeri per raggiungere le mete turistiche. Circa 124mila clienti hanno scelti i pacchetti delle ‘Gite in treno’ (preferendo i laghi) e biglietti speciali verso i grandi eventi. Secondo quanto riferisce l'azienda, si tratta di dati in crescita del 20% rispetto al 2024. Spinte anche dalle Olimpiadi, le mete sciistiche sono particolarmente ambite. Per questo Trenord ha proposto i ‘Treni della neve’, pacchetti treno+navetta+skipass per una o due giornate tra Aprica, Piani di Bobbio, Domobianca, Madesimo e Valmalenco.🔗 Leggi su Milanotoday.it

