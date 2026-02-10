Negozio chiuso dopo il blitz dei carabinieri per gravi carenze | mancavano i servizi igienici

Un negozio di via Garibaldi a Orta di Atella è stato chiuso oggi dai carabinieri. Durante un controllo, hanno trovato gravi carenze igienico-sanitarie, soprattutto l’assenza di servizi igienici. Il Comune ha firmato subito un’ordinanza di sospensione dell’attività commerciale, rendendo ufficiale la chiusura.

Sospensione immediata dell'attività commerciale per gravi carenze igienico-sanitarie. È quanto disposto dal Comune di Orta di Atella con un'ordinanza firmata dal responsabile del V Settore Politiche del Territorio, che ha imposto la chiusura di un esercizio commerciale situato in via Garibaldi.

