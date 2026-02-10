Nata con la Guêpière | Valentina Persia al Teatro Europa

Valentina Persia torna in scena ad Aprilia con il suo nuovo spettacolo,

Prosegue la ricca e variegata stagione di prosa del Teatro Europa di Aprilia con un appuntamento ricco di spumeggiante ironia: Nata con la Guêpière il nuovo spettacolo di e con Valentina Persia. Valentina Persia, che ha conquistato già da tempo il vasto pubblico televisivo e quello del teatro con il grande successo di Ma che te ridi?!, torna sui palchi di tutta Italia con un monologo divertente incentrato sulla domanda che molti alla soglia dei 50 anni si pongono «Il destino è stato galantuomo. oppure no?». È per sabato 14 novembre alle 21.00 al Teatro Europa di Aprilia. I biglietti sono disponibili online su Ticketone e presso il botteghino.🔗 Leggi su Latinatoday.it

Il 15 novembre, al PalaTerni, si terrà lo spettacolo della comica Valentina Persia, intitolato “Nata con la Guêpière”.

Una serata all'insegna della comicità con Valentina Persia all'Impero di Brindisi.

Sabato 14 novembre 2026 ore21 al Teatro Europa di Aprilia il grande appuntamento con il nuovo spettacolo di VALENTINA PERSIA biglietti botteghino teatro europa e online su ciaotickets e ticketone - facebook.com facebook