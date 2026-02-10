Napoli voleva ripararsi nella cabina dell’Enel | follia al Centro Direzionale

Un uomo in evidente stato di agitazione si è rifugiato all’interno di una cabina dell’Enel al Centro Direzionale di Napoli. La scena è sfuggita di mano quando, sotto l’effetto di alcool e droga, ha iniziato a comportarsi in modo violento, creando scompiglio tra passanti e operai. Sul posto sono intervenuti gli agenti, che hanno tentato di calmarlo e di portarlo via. La situazione è rimasta tesa per alcuni minuti prima che riuscissero a riportare la calma.

Tempo di lettura: < 1 minuto Era in chiaro stato di agitazione, un delirio provato da un mix di alcool e sostanze. Aveva spezzato con forza sovrumana la catena della cabina dell' Enel e cercava riparo perchè senza fissa dimora, incurante del pericolo che stava arrecando a se stesso ed agli uffici dell' intera isola del Centro direzionale. È accaduto stanotte verso l'una circa al Centro Direzionale di Napoli, quando durante il normale giro di pattuglia, gli agenti di sicurezza del consorzio GeSeCeDi, agli ordini del Maresciallo Maggiore Nicola BARBATO, transitando per l'isola A7, notavano la porta della cabina elettrica di proprietà Enel forzata con catena spezzata.

