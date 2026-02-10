Questa mattina i Carabinieri di Napoli hanno arrestato un uomo di 42 anni sorpreso mentre tentava di rubare un’Audi Q3 in via Rossini, al Vomero. L’uomo è stato colto in flagrante mentre cercava di mettere le mani sull’auto e ora si trova in caserma in attesa di essere ascoltato.

Arresto al Vomero: i Carabinieri sorprendono un uomo mentre prova a rubare un’Audi Q3 parcheggiata in via Rossini. Denunciata anche una 21enne.. Il tentato furto nella notte al Vomero. Napoli – Notte movimentata nel quartiere Vomero, dove i Carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato un uomo di 42 anni, A. P., già noto alle forze dell’ordine. La pattuglia stava percorrendo via Rossini, all’angolo con via Galdieri, quando ha notato il 42enne intento a forzare un’Audi Q3 parcheggiata, nel tentativo di rubarla. Accanto a lui c’era una giovane di 21 anni, incensurata. Arresto, denuncia e auto restituita. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Napoli, tentato furto al Vomero: arrestato 42enne colto in flagrante

Approfondimenti su Napoli Vomero

A Pavia, un minorenne è stato arrestato mentre spacciava droga in pieno giorno.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Napoli Vomero

Argomenti discussi: Napoli, Sant’Antonio Abate: arrestato 38enne per tentato furto in appartamento; I furti contactless con il Pos sono reali? Ed è possibile schermare le carte di credito?; Borseggiatori 2.0 a Napoli, un Pos nascosto in tasca per rubare soldi dal conto corrente sfiorando i bancomat che la gente ha in tasca; Tentato furto nel cantiere dell’Alta Velocità, tranciati cavi elettrici -.

La gazzella dei carabinieri nota un furto in corso nella nota strada del Vomero: scatta l'arrestoQuesta notte al Vomero i carabinieri del Nucleo radiomobile di Napoli hanno arrestato per tentato furto un 42enne già noto alle forze dell’ordine. La gazzella stava percorrendo via Rossini, angolo via ... napolitoday.it

Arrestato al Vomero mentre tenta di rubare un’Audi Q3Carabinieri nel Vomero sorprendono un 42enne mentre tenta di forzare un'Audi Q3 parcheggiata in strada. Arrestato. cronachedellacampania.it

Un 42enne dovrà rispondere di tentato furto. Denunciata anche una donna #Napoli - facebook.com facebook

Napoli, corso Garibaldi: accoltellano 28enne nel traffico: due arresti per tentato omicidio x.com