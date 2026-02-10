Napoli su Orsolini assalto azzurro all’attaccante del Bologna

Il Napoli si muove per Riccardo Orsolini. I dirigenti azzurri hanno messo nel mirino l’attaccante del Bologna, pronto a fare un’offerta nel caso in cui non rinnovi il contratto. La prossima stagione potrebbe portare un cambio di casacca per l’esterno rossoblù.

Il Napoli ha messo nel mirino Riccardo Orsolini in vista della prossima stagione. L’attaccante esterno del Bologna potrebbe finire sul mercato nel caso in cui non dovesse rinnovare il contratto con la squadra rossoblu. Il Napoli piomba su Riccardo Orsolini (Ansa Foto) – calciomercato.it Nella giornata di lunedì, Claudio Fenucci ha parlato in conferenza stampa della questione rinnovi in casa rossoblu affermando che non sembrano essere vicini gli accordi per Orsolini, Lucumì e Freuler. Se non dovesse arrivare la firma dell’attaccante, il Bologna potrebbe pensare alla cessione del calciatore, diventato nel tempo una bandiera della formazione emiliana. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

