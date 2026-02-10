Napoli omicidio di Ylenia | in un video il fratello all’esterno dell’ospedale dopo la notizia del decesso

Un video pubblicato sui social mostra il fratello di Ylenia Musella poco dopo aver appreso della notizia del decesso. Si vede Giuseppe all’esterno dell’ospedale, visibilmente sconvolto. La scena apre nuovi spunti sulla vicenda che ha sconvolto Napoli.

Un video pubblicato sui social potrebbe chiarire uno degli aspetti più controversi dell’omicidio di Ylenia Musella, la 22enne uccisa con una coltellata dal fratello Giuseppe nel rione Conocal di Ponticelli. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe abbandonato la sorella al Pronto Soccorso dell’ospedale Villa Betania; le immagini, invece, mostrano una scena diversa. Il filmato, diffuso su TikTok e lungo una ventina di secondi, documenta i momenti immediatamente successivi all’arrivo dell’auto in ospedale. Giuseppe Musella si vede prima a torso nudo, poi seduto su un muretto accanto a una volante della Polizia, mentre la madre esce dalla struttura con aria disperata. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

Una lite tra fratelli si è concluse con un dramma a Napoli.

Un breve video girato in ospedale ha messo fine alle voci sulla presunta fuga di Giuseppe Musella.

Argomenti discussi: 22enne uccisa con una coltellata dal fratello, lite scoppiata per il cane; Ylenia Musella uccisa a 22 anni: accoltellata in strada. Ricercato il fratello; Arrestato il fratello di Ylenia Musella, uccisa a 22 anni a Napoli: ha confessato; Napoli, Ylenia Musella uccisa con una coltellata, il fratello confessa il delitto.

